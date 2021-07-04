'Hacılar Bezi Dokumacılığı' projesine dünya üçüncülüğü
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'Hacılar Bezi Dokumacılığı' projesine dünya üçüncülüğü

'Hacılar Bezi Dokumacılığı' projesine dünya üçüncülüğü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Coğrafya Eğitim Derneği'nin düzenlediği Uluslararası Genç Sosyal Bilimciler Konferansı'nda Anadolu'nun Unutulan Eserleri Projesinde Hacılar ilçesine ait Hacılar Bezi Kumaşı Dokumacılığı projesi ile dünya üçüncüsü olan 11.

Coğrafya Eğitim Derneği'nin düzenlediği Uluslararası Genç Sosyal Bilimciler Konferansı'nda Anadolu'nun Unutulan Eserleri Projesinde Hacılar ilçesine ait Hacılar Bezi Kumaşı Dokumacılığı projesi ile dünya üçüncüsü olan 11. sınıf öğrencisi Derin Şahin, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

Sırbistan'da düzenlenen ICYSS'21 Uluslararası Genç Sosyal Bilimciler Konferansı seçmeleri sonucunda tarih dalında dünya üçüncüsü 11. Sınıf öğrencisi Derin Şahin, Hacılar Belediye Başkanı Av Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan proje danışmanı ve tarih öğretmeni Canan Baykan Coğrafya Eğitim Derneği'nin düzenlemiş olduğu Uluslararası Genç Sosyal Bilimciler Konferansına Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini belirterek, 9 ülkenin katıldığı projeye Anadolu'nun unutulan geleneksel el sanatlarında Kayseri Hacılar İlçesi'ne ait Hacılar bezi kumaş dokumacılığı ile katıldıklarını ve öğrencilerinin dünya üçüncülüğünü kazandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Dünya üçüncülüğü elde eden 11. Sınıf öğrencisi Derin Şahin'de Coğrafya Eğitim Derneği'nin düzenlemiş olduğu Uluslararası Genç Sosyal Bilimciler Konferansında Hacılar yöresi kumaş dokumacılığı projesinde tarih alanında üçüncü olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hacılar İlçesinin tarihi bir geçmişe sahip olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Bugün uluslararası bir yarışmada ilçemize ait bir dokuma bezinin projede dereceye girerek madalya almasından mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Coğrafya Eğitim Derneği'nin düzenlediği Uluslararası Genç Sosyal Bilimciler Konferansı'nda Anadolu'nun unutulan eserler projesinde ilçemize ait Kayseri Hacılar bezi kumaşı dokumacılığı projesinin dünya üçüncüsü olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projenin devamında özellikle coğrafi işaret alınmasıyla birlikte ve somut olmayan miraslar listesine alınması konusunda tüm desteğimizi vereceğimizi belirtmek isterim. Projenin bir parçası olmaktan onur duyduğumuzu da ayrıca belirtmek istiyorum." - KAYSERİ

'Hacılar Bezi Dokumacılığı' projesine dünya üçüncülüğü
'Hacılar Bezi Dokumacılığı' projesine dünya üçüncülüğü
'Hacılar Bezi Dokumacılığı' projesine dünya üçüncülüğü
'Hacılar Bezi Dokumacılığı' projesine dünya üçüncülüğü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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