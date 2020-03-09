Hacılar Belediyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
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Dünya Kadınlar Günü, Bilal Özdoğan, Hacılar, Güncel

Hacılar Belediyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kadın belediye personelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

09.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:38
Hacılar Belediyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kadın belediye personelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Özdoğan, kadın personellere günün anısına çiçek hediye etti.

Kadınların toplumun vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Özdoğan, "Kadınlarımız ne kadar güçlü olursa dünyamız da o kadar güçlü olur. Kadınlarımız, annemizdir, kardeşimizdir, ablamızdır, kızımızdır, eşimizdir bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Kadınlarımızın hayatın içinde olması bilinçli olması bizim her zaman önceliğimizdir. Belediye olarak bu öncelik üzerine çalışmalara devam ediyoruz. Şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin kadınlar gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özdoğan, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci'nin ailesini de ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

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Manşet

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