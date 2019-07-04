Hacılar Belediyesi Yaşlıların Yanında

Hacılar Belediyesi'nce yaşlı, bakıma muhtaç, engelli ve fiziksel güçsüzlük nedeniyle evlerinin temizliğini yapmakta zorluk çeken vatandaşlara yönelik olarak başlatılan evde temizlik hizmeti devam ediyor.

Sosyal Belediyecilik kapsamında yürütülen ve İlçede ikamet eden vatandaşlara yönelik olarak yürütülen proje kapsamında ev temizliği yapıldığını söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için başlattığımız proje ile yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz mahalle muhtarları ile görüşerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirliyorlar. Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz 'Evde Temizlik Hizmetleri Ekibimiz' alınan randevu sonrası evlere gidip genel temizlik yapıyor. Vatandaşlarımızın rahatı, huzuru bizim için çok önem arz ediyor. Ben buradan yaşlılarımıza sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum. İnşallah bu hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek." dedi.

Temizlik ekibi tarafından evinin tüm temizliği yapılan,72 yaşındaki Hatice Bostancı ise; "Belediyemizin bu hizmeti beni çok memnun etti. Evim tertemiz oldu. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA