Hacılar Belediyesi personeli Başkan Özdoğan'ı ziyaret etti

03.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:38

Hacılar Belediyesi personeli, belediye başkanı Bilal Özdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesini imzalayan personel, Başkan Özdoğan'ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Özdoğan, Hizmet İş Sendikası ile belediye arasında bir yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandığı hatırlattı.

Sözleşmenin imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Özdoğan, şunları kaydetti:

"Tüm çalışanlarımız bizim için kıymetli. Arkadaşlarımız daha ferah, daha mutlu, daha düzenli bir ilçe için ellerinden geleni yapıyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar. Kış şartlarında yaz şartlarında soğukta, sıcakta emeklerini esirgemiyorlar. Biz de bu emeklerinin karşılığı belli bir oranda artışın uygun olacağını uzlaşıyla karara bağladık. Bu süreçte birbirimizi yormadık. Karşılıklı birlik, beraberlik anlayışı içerisinde bu aşamaya geldik. Sağ olsunlar bize teşekküre gelmişler. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Biz büyük bir aileyiz."

Kaynak: AA