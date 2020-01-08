Hacılar Belediyesi, personele kışlık kıyafet dağıttı

08.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:18

Hacılar Belediyesi, 45 personeline kışlık kıyafet dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline iş sağlığı ve güvenliğine uygun kıyafet verildi.

Belediye işçilerine kıyafet dağıtımı yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Belediye olarak ilçede görev yapan çalışanlarımıza kış şartlarına uygun kıyafet dağıttık. İnşallah kazasız belasız bir sezon geçirirler. Kendilerine sağlık ve kolaylık diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA