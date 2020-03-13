Hacılar Belediyesi'nden meyve fidanı dağıtımı Hacılar Belediyesi tarafından vatandaşlara 2 bin adet meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Hacılar Belediyesi tarafından vatandaşlara 2 bin adet meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.



Hacılar Meydanı'nda cuma namazı sonrası vatandaşlara ücretsiz olarak 2 bin adet armut, elma, badem, kayısı, erik ve kiraz cinsi meyve fidanı dağıtımı yapıldı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve Meclis Üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen fidan dağıtımına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.



Meyve fidanı dikiminin bölge için önemli olduğuna dikkat çeken Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yaptığı açıklamada, "Böylesi bir güzel bir ilçede böylesi güzel uygulamanın ne kadar yerinde olduğunu hep birlikte müşahede ettik. Namaz sonrası insanlarımız meyve fidanlarını büyük bir heyecanla alıyorlar. İnşallah usulüne göre zaten dikeceklerdir. Fidana iyi bakım yapıldığında o ürünün nasıl ortaya çıktığını da çocuklarımızın bizzat görmesini istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 2 bin meyve fidanı gerçekten çok ciddi bir rakam. Bu hayır işinde de bize katkı veren İstanbul'da ikamet eden hemşerimiz Necati Uçar ağabeyimize de teşekkür ediyorum. Onun emeği çok büyük. Allah ondan razı olsun. İnşallah verimli olur, bereketli olur. Daha güzel bir ilçe daha güzel bir Türkiye için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.



Meyve fidanlarını alan vatandaşlar, uygulamanın ilçe adına önemli olduğunu söyleyerek Başkan Bilal Özdoğan ve ekibine teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA