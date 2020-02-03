Hacılar Belediyesi meclisi şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi
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Hacılar Belediyesi meclisi şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi

Hacılar Belediye meclisi şubat ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

03.02.2020 19:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:08
Hacılar Belediyesi meclisi şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi

Belediye meclisi şubat ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin meclis salonunda gerçekleştirilen ve Belediye Başkanı 'ın başkanlık ettiği toplantıda 4 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı öncesi 'de rejim unsurları tarafından yapılan saldırıya değinen Başkan Özdoğan, "İdlib'teki gözetleme kulesinde görev yapan askerlerimiz ve bir sivil personelimiz maalesef şehit oldular. Ben öncelikle bu elim hadiseden dolayı milletimizin başı sağ olsun diyorum. Yaralılarımıza da Rabbim'den acil şifalar diliyorum." dedi.

Başkan Özdoğan, alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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