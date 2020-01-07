Hacılar Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı
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Hacılar Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Hacılar Belediyesi'nin ocak ayı meclis toplantısında 14 madde oy birliği ile karara bağlandı.

07.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:12
Hacılar Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Belediyesi'nin ocak ayı meclis toplantısında 14 madde oy birliği ile karara bağlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı 'ın başkanlık ettiği toplantı, meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, denetim komisyonu üye seçimi, meclis üyeleri ve ihtisas komisyonu huzur hakları ücretinin ve sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi, amatör kulüplerine yardım yapılması gibi 14 konu görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: AA
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