Hacılar Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

07.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:12

Hacılar Belediyesi'nin ocak ayı meclis toplantısında 14 madde oy birliği ile karara bağlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı, meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, denetim komisyonu üye seçimi, meclis üyeleri ve ihtisas komisyonu huzur hakları ücretinin ve sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi, amatör spor kulüplerine yardım yapılması gibi 14 konu görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: AA