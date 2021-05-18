Hacılar Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı yapıldı
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Hacılar Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Hacılar Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden Mayıs ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden Mayıs ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısında Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan İsrail'in, Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek yaşanan zulmü meclis olarak kınadıklarını belirtti. Başkan Özdoğan, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Mazlum kardeşlerimiz en kısa zamanda bu zulümden kurtulmuş olurlar diye dua ediyoruz" dedi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen, üç gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Özdoğan, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Malesef Ramazan Bayramı'nda ve öncesinde Müslüman kardeşlerimize zulme devam eden İsrail'i Meclisimiz adına şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum. Bütün dünya zulmü izlerken Türkiye'miz gerekli girişimlerde bulunuyor, birleşmiş milletler nezdinde toplantılar yapıldı. İnşallah buradan Türkiye Cumhuriyeti devletimiz ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Mazlum kardeşlerimiz en kısa zamanda bu zulümden kurtulmuş olurlar diye dua ediyoruz. Ramazan Bayramımız tabii ki hem pandemi dolayısıyla hem de İsrail zulmü nedeniyle buruk geçti. İnşallah önümüzdeki bayramlarda, birbirimizle bayramlaşacağımız bayramlar olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bayram sonrasında tüm iş ve işlemlerimize durmadan devam ediyoruz, dolayısıyla Ramazan ayında ilçemizde sosyal yardımlaşmayı en üst seviyede yaşamımıza vesile olan tüm hayırseverlerimize teşekkür ederken devletimizin tüm birimleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için koordine olduğunu belirtmek istiyorum."

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesi 2020 Yılı kesin hesap ve taşınır kesin hesabın kabulü görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2021 tarih ve 749 sayılı müzakerede belirtilen, Akdam Mahallesi 306 ada, 19 parselin satış talebinin encümende görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündemin üçüncü maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2021 tarih ve 751 sayılı müzakerede belirtilen, Beğendik revizyon imar planlarının karara bağlanması talebi imar komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Hacılar Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı yapıldı
Hacılar Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı yapıldı
Hacılar Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı yapıldı
Hacılar Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı yapıldı
Hacılar Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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