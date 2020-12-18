Hacılar Belediyesi kışa hazır
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Hacılar Belediyesi kışa hazır

18.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:20
Hacılar Belediyesi kışa hazır

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan kış aylarının gelmesi ile birlikte oluşabilecek olumsuz hava şartlarına karşı gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan kış aylarının gelmesi ile birlikte oluşabilecek olumsuz hava şartlarına karşı gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Başkan Özdoğan bu doğrultuda 1000 ton tuz ve 11 iş makinasıyla kışa hazır olduklarını belirtti.

Havaların soğumasıyla birlikte ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele kapsamında yapılan hazırlıkların tamamlandığını belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 25 personel, 11 iş makinası kar kürüme ve tuz serici araçlar ile kış şartlarına hazır olduklarını söyledi.

Belediye olarak gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Başkan Özdoğan konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"İlçemizde olası kar yağışı sonucu yaşanabilecek don ve buzlanma olaylarına karşı belediye olarak bu yılda 1000 ton tuz stoğumuz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ilçemizde park bahçeleri ve mahalle aralarını temizlemek için küçük iş makinalarımızda kış şartlarına hazır hale getirdik. Belediye olarak bu yılda ilçe halkımızın sorunsuz bir kış geçirmesi için tüm ekiplerimiz hazır bir şekilde çalışıyoruz. Zor şartlarda çalışan personelimize Allah kolaylık versin. Amacımız ilçemiz vatandaşının kışı sorunsuz bir şekilde geçirmesi için gerek ulaşım gerekse diğer çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir." dedi. - KAYSERİ

Hacılar Belediyesi kışa hazır
Hacılar Belediyesi kışa hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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