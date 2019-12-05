Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, "Hacılar turizmden istenilen ve beklenilen payı alamıyor"

05.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:48

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Hacılar ilçesinin Turizmden beklenilen ve istenilen payı alamadığını söyledi.



Başkan Özdoğan katıldığı bir tv programında yaptığı açıklamasında ilçeden turizmin gelişmesi için Hacılar ve Hisarcık arasında ki yolun kısa sürede yapılması gerektiğini belirterek bu konuda çeşitli girişimlerde bulunduklarını söyledi.



Başkan Bilal Özgoğan "Turizm noktasında Hacılar ilçesi hep konuşulur. Kayak Turizmi konusu topyekun bir konu. Hacılar İlçesi Erciyes'in eteğinde bir ilçe olarak beklenilen ve istenilen payı alamıyoruz. Seçim öncesi beyannamelerimiz de de mevcut. Hacılar ilçesine otel yapılması konusunda bir kere şunu belirtmeliyiz. Belediye bir otel yapamaz. Otel işletmecilerine de kapılarımız sonuna kadar açık. Her konuda yatırımcılara yardımcı olmaya açığız "dedi.



Yol düzenlenmesinin kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Özdoğan " Hacılardan Erciyes'e giden yolumuzun düzenlenmesi gerek. Bu konuyu Bakanlık seviyesinde de ilettim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç bey de konuya hakim. Karayolları Bölge müdürlüğü ile de görüştüm. Hacılar kapı ile Hisarcık arasında bulunan yol üzerinde rüzgar panelleri konma noktasında ve kavşak çalışması noktasında bir çalışma başladı. Karayolları 2020 bütçesi içerisinde anılan yolla ilgili bir pay ayrıldı. Bahar ile birlikte orada bulunan yolun genişletme ve düzenleme konusunda çalışma başlayacak. Bu yolun düzenlenmesinin ardından çok daha rahat bir şekilde Hacılar'a geliş gidiş sağlanacak "dedi.



Hacılar belediyesinde yaklaşık 100 civarında personel ile hizmet ettiklerini belirten Hacılar belediye Başkanı Bilal Özdoğan Hacılar belediyesinin kendi içerisinde ödenmeyecek bir borcunun bulunmadığını söyledi.



Belediye başkanlığından bu yana yapılan belediye meclis toplantılarında alınan kararların tamamını oy birliği ile geçtiğinin altını çizen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan "Seçildiğimiz günden bu yana tüm kararlarımız oy birliği ile geçmiştir. İlçe için doğru ve güzel işler yapmak amacıyla hareket edildiği için tüm kararlarımız oy birliği ile geçmiştir. Tüm meclis üyelerimize de buradan ayrıca teşekkür ederim ".



İl Kongresi sürecini de değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Ak Parti ile başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerini en iyi şekilde yaptıklarını belirterek " Biz de Hacılar teşkilatı olarak İl Başkanımızın ve yönetim kurulu üyelerinin çalışmalarından memnunuz. Gerekli değerlendirmeleri de genel merkezimiz ve yetkili kurullarca da yapılacaktır. İl başkanımızdan bir razıyız. Rabbimde razı olsun inşallah. Güzel hizmetleri var. Samimi ve içten de bir kişiliğe sahip. Gece gündüz demeden gayret eden hizmet eden bir büyüğümüzdür "dedi.



Kayseri'nin pastırma sucuk ve mantısı ile ünlenen bir şehir olduğunu söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan "ben 46 yaşındayım. Şimdiye kadar Kastamonu pastırmasını hıç duymadım. Kimse kusura bakmasın. Bir saygısızlık etmek istemem ama Kayseri deyince Kayseri pastırması, Kayseri sucuğu ve kayseri pastırması akla gelir. Burada üretilir ve burada yenilir. Menşei ve coğrafi işaretleri de alınan ürünlerimiz bunlar. Hatta Ankara veya İstanbul ziyaretlerimizde ikramlarımız sucuk ve pastırma olmuştur. Bugüne kadar Kastamonu da ki arkadaşlarımızın bu ziyaretleri sırasında pastırma ve sucuk ikram ettiklerine hiç şahit olmadım "dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA