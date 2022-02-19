Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan HADAK'a ziyaret

RİZE (AA) - Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 10-13 Şubat 2022'de Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Rize İkizdere Cimil Yaylası'nda düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'ndan 10 madalya ile dönen Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcularını Erciyes Hacılar Kapı'da ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, HADAK sporcularının Rize'de aldıkları 10 madalya ile kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Özdoğan, şunları kaydetti:

"Alp disiplini ile ilgili kayak yarışmalarında da sporcularımız aldıkları başarılı sonuçlarla Türkiye Kayak Federasyonu'nun oluşturduğu Türkiye Ligi'nde de mücadeleye devam ediyor. Bundan sonra gençlerimizi milli sporcu olarak görmek istiyoruz. Ülkemizi temsil etmelerini istiyoruz. Bursa'daki yarışmalarda da 5 sporcumuz ilimizi ve ilçemizi temsil edecek. İnşallah kazasız belasız gider gelirler."

Özdoğan, sporcularla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.