Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, 2020'yi değerlendirdi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2020 yılının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı sıkıntılı geçmesine rağmen, bu süreci adeta fırsata çevirdiklerini, ilçeye yapılan hizmetleri sürdürdüklerini belirtti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2020 yılının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı sıkıntılı geçmesine rağmen, bu süreci adeta fırsata çevirdiklerini, ilçeye yapılan hizmetleri sürdürdüklerini belirtti.

Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak salgınla mücadele kapsamında 350 bin adet maske ürettiklerini, tedbirleri vatandaşlara hatırlattıklarını ifade etti.

"2020 yılında yaşadığımız pandemi her ne kadar işlerimizi etkilese de biz bu süreci en iyi şekilde değerlendirdik" ifadelerini kullanan Özdoğan, yeni normalleşme ile çalışmalardaki açığı kapattıklarını, kilitli parke asfaltlama gibi sahada yapılması gereken bütün işleri eksiksiz yapmaya gayret ettiklerini aktardı.

Yapılan çalışmaları anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alan olan 15 Temmuz Şehitler Parkımızın ihalesi Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. Yüklenici firma ile de sözleşmeler imzalandı. Bu alanda inşallah baharla çalışmalar başlayacak ve kısa sürede tamamlanacak. Yapılacak çalışmalarla parkımızda oyun alanlarını arttıracağız, spor aktivite alanları kazandıracağız. Kentsel dönüşüm projesi planlandığı gibi devam ediyor. Proje kapsamında 10 hektarlık bir alanda 600'e yakın bağımsız birimin yıkımını tamamladık. 80 dairelik 90 metrekarelik yeni bloğumuzun ise kaba inşaatı tamamlandı. 2. etap yeni blokların temelini 2021 yılı içerisinde atacağız. Merhum hayırseverimiz Fevzi Mercan'ın katkılarıyla yürüttüğümüz Hacılar Stadyumu'nda inşaat çalışmaları tamamlandı. Stadımız kullanıma hazır vaziyette. Stadımızın çevre düzeni, tribünleriyle ve saha düzeniyle tamamlanarak bütün çalışmaları bitmiş durumda."

Özdoğan, ilçedeki kültür merkezinde düzenlenen kurslarda gençlere ve her yaştan vatandaşa eğitimler verdiklerini, çeşitli programlar düzenlediklerini anımsatarak, 2021 yılında da çalışmalarının hız kesmeden süreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin