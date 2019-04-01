Hacılar 'Başkan Özdoğan' Dedi

Hacılar'da Mahalli İdareler seçiminin ardından kazanan Cumhur İttifakı adayı Bilal Özdoğan oldu.

Mahalli idareler seçimlerinde oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, MHP İlçe Başkanı Mustafa Ildız, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Meclis Üyeleri ve partililer AK Parti ilçe teşkilatında bir araya geldi. Partililere teşekkür konuşması yapan ve tüm emeği geçenlere teşekkür eden MHP İlçe Başkanı Mustafa Ildız, "Bu seçimlerin öncelikle Hacılarımıza, sonra Kayseri'ye sonra Türkiye'ye hayırlı olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Öncelikle Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin bize verdikleri emanetleri yere düşürmedik. Cumhur İttifakını sağlam, sağdık ve en iyi şekilde temsil ettik. Bu da bize yeter. Teşkilatımız olarak bütün Hacılar AK Parti İlçe Teşkilatına çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra rozetimizi çıkartacak inşallah Bilal Başkan, Hacıların Başkanı olacak. Kendisine bu yolda teşekkür ediyorum samimiyetinden dolayı. Ahmet Başkana da bize 75 günde gösterdiği tevazu, samimiyet, iyilikten dolayı gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah utandırmasın. Hepinize teşekkür ediyorum. Ne mutlu türküm diyene" ifadelerini kullandı. Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç de yaptığı konuşmada "75 gündür bir yol yürüyoruz. Tabi sahada her şeyi gördük. Bunları yaparken şunu her zaman için düşündük. Birincisi Cumhurbaşkanımız o kadar koşturuyor. Ne kadar katkıda bulunabiliriz. İkincisi de Bilal Başkanımın sahayı görmesini çok istedik. İnşallah önümüzdeki 5 yılda verilen sözler tutulacak. İnşallah önümüzdeki beş yıl içinde samimiyetle, gayretle çalışmalarımız devam edecek. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sağ olun var olun" dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Hacılar Belediye Başkanlığına seçilen ve AK Parti ilçe teşkilatında vatandaşlara hitap eden Cumhur İttifakı Adayı Bilal Özdoğan ise yaptığı konuşmada, "Cumhur ittifakının değerli gönüldaşları. Bugün burada Allah'a hamdolsun zaferi yaşıyoruz. 75 gündür gerçekten çok ciddi emekler verdik. Hep beraber Cumhur İttifakı ilçemizde tam anlamıyla birlik beraberlik içerisinde bu seçim sürecini çok güzel bir şekilde yürüttük. Allah'a şükürler olsun ki biz bugün bu akşam çok güzel sonuçlarla da huzurlarınızdayız. Başlarken 'Bismillah' demiştik. Şimdi de bize şükretmek yakışır, elhamdülillah demek yakışır. Biz bu saat itibari ile Hacılarımızdaki 12 bin 426 hemşerimizin ve ilimizde, Türkiye'mizde yaşayan tüm hemşehrilerimizin belediye başkanıyız, meclis üyeleriyiz ve teşkilatlarıyız. Bu gerçeği unutmadan bize yakışan onurla, vakarla, gururla inşallah hizmetimize kaldığı yerden değil olduğu yerden devam edeceğiz. Hep birlikte çok daha güzel gelecekler inşa edeceğiz. Biz bu yola çıktığımızda önceki gün arkadaşlarımız ölçümde bulunmuşlar, 292 bin adım atmışız. 242 kilometre yol yürümüşüz. 6 bin kilometre de aracımız yol almış. Allah'a şükür bu uğraşlarımız, bu emeklerimiz Rabbime hamdolsun karşılıksız kalmadı, zaferi bize nasip etti. Reisimize yakışır şekilde, Devlet Bahçeli liderimize yakışır şekilde sevincimizi kutlayalım. Şükredelim öncelikle istirham ediyorum. Şükretmesini bilelim ayrımcılık yapmadan bir kardeşiniz olarak inşallah Belediye Başkanlığımızı sağlıkla sıhhatle yürütmeye çalışacağız. Yanımızda oldunuz destek verdiniz. Yemediniz, içmediniz, yorulmadınız, yılmadınız. Hepinizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardında tebrikleri kabul eden Başkan Özdoğan, partilerle birlikte seçim sonuçlarını değerlendirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA