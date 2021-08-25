Hacıkerimoğlu'ndan asırlık çınarı ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzon'un Cumhuriyetle yaşıt kulübü Sebat Gençlik'i ziyaret ederek, göreve gelen başkan Cemil Kalkışım ve yönetim kurulu üyelerine başarı diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzon'un Cumhuriyetle yaşıt kulübü Sebat Gençlik'i ziyaret ederek, göreve gelen başkan Cemil Kalkışım ve yönetim kurulu üyelerine başarı diledi.

Trabzon futbolu ve bölge takımlarının birlikteliği adına önemli tespitlerin yapıldığı toplantıda Sebat Gençliğin Trabzon futbolu adına önemli bir misyonu bulunduğuna dikkat çeken Mustafa Hacıkerimoğlu,"Trabzonspor'un geçmişte başarılı olduğu dönemlerde Sebat Gençliğin önemli bir yeri vardır. Bir ölçüde son yıllarda sıkça dile getirdiği pllot takım projesi resmi olmasa da geçmişte Trabzon'da vardı. Bunu da Sebat Gençlik başarıyla yerine getirmiş ve birçok önemli ismi önce Trabzonspor'a sonra da Türk futboluna kazandırmıştı. Bu nedenle Akçaabat temsilcisi Trabzon ve türk futbolu için büyük önem taşıyor. Cumhuriyetle yaşıt bu kulübümüzün geçmişte yakaladığı başarıları tekrar etmesi için her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Kırmızı Beyazlı kulübün başkanı Cemil Kalkışım'da Mustafa Hacıkerimoğlu'nun ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu ziyaret ve iyi niyet dilekleri bizlere büyük moral oldu. Türkiye Futbol Federasyonunda temsil edilmemiz ve sorunlarımızla yakından ilgilendiği için sayın Mustafa Hacıkerimoğlu'na teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Birlikte yenilen yemekten sonra Mustafa Hacıkerimoğlu, Başkan Cemil Kalkışım ve yönetim kurulu üyelerine Milli takım forması hediye etti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı