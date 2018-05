Hacıince: Et Fiyatında İstikrar İçin Yerli Üretime Destek Zorunludur

KONYA'da, Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, Hacıince Entegre Et Tesisleri'nin Beyşehir'de bulunan çiftliğin kapısını basına açtı. Hacıince, "Et fiyatında istikrar için ithalat yerine, yerli üretime destek zorunludur. Son günlerde dövizlerde yaşanan artış da ette ithalatın çözüm olmadığını gösterdi" dedi.

Hacıince Entegre Et Tesisleri'nin Beyşehir'de bulunan çiftliğin kapısını basın mensuplarına açan Hacıince, "Hayvancılıkta kurumsallıktan çok duygusallık ve gönül bağı ile bu işi yapan aile işletmelerinin üretime devam edebilmesi için gerekli destekler verilmeli ve gençleri de bu işe yapmaya telkin ve teşvik etmelidir" dedi.

'DÖVİZDE YAŞANAN ARTIŞ, ETTE İTHALATIN ÇÖZÜM OLMADIĞINI GÖSTERDİ'

Hacıince Entegre Et Tesisleri'nin temelinin, 1958 yılında bir aile işletmesi olarak atıldığını belirten Hacıince, Akdeniz Bölgesi'ndeki üç çiftliğinde toplam 2.5 milyon metrekare den fazla alanda mera hayvancılığı yapmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Türkiye'de et ve canlı hayvan ithalatıyla fiyat istikrarının sağlanamadığını ifade eden Hacıince, "Et fiyatında istikrar için ithalat yerine, yerli üretime destek zorunludur. Son günlerde dövizlerde yaşanan artış da ette ithalatın çözüm olmadığını gösterdi" dedi.

Türkiye'nin her yıl 150-200 bin ton dolayında et açığı olduğuna dikkat çeken Hacıince, "Böylesine önemli temel gıda maddesinde bu kadar büyük açık olması, doğal olarak fiyatları yukarıya çekiyor. Bu durum da, ete ulaşımı çok dar bir kesimle sınırlıyor" diye konuştu.

'MİLYONLARCA DÖNÜM OTLAĞIMIZ, DERELERİMİZ, GÖLLERİMİZ VAR'

Döviz kurlarının et ithalatını da pahalılaştırdığını ifade eden Hacıince, şöyle konuştu:

"Türkiye, doğalgazı ve petrolü de ithal ediyor. Bu nedenle de dövize gereksinim duyuyor. Ortaya çıkan döviz talebi nedeniyle de döviz kurları, yakın zamanda yaşadığımız gibi kontrolsüz bir şekilde yükseliyor ve bu enerji ithalatını da, et ithalatını da pahalılaştırıyor. Fiyatları ister istemez yukarıya çekiyor. Bu nedenle, olabildiğince yerli üretim lehine bir karar vermek zorundayız. Petrolü ve doğalgazı yerli üretemezsiniz, o kadar kaynağımız yok ancak, eti yerli üretebiliriz. Milyonlarca dönüm otlağımız, derelerimiz, göllerimiz var. Ette yeterince yerli üretim için tek eksiğimiz biraz destek. Milyonlarca dolarlık ithalat yapacağımıza, yerli et üretimi için biraz vergi desteği dahi yapsak, fiyatlar istikrar kazanır, zorla kazandığımız döviz dışarıya gitmez. Bunun için, kırmızı etteki KDV oranının toptanda olduğu gibi perakendede de yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi et fiyatlarına olumlu yansıyacaktır. Böyle bir adım ayrıca sektörde kayıt dışılığı da azaltacaktır."

