HACIHIDIR BARAJI'NDA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ
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HACIHIDIR BARAJI'NDA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

HACIHIDIR BARAJI'NDA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 1989 yılında sulama amaçlı yapılan Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 1989 yılında sulama amaçlı yapılan Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta, Şehir Çayı üzerinde sulama için kullanılan Hacıhıdır Barajı'nın su seviyesi, mevsimsel yağışların olmaması ve kuraklık nedeniyle ilk kez düştü. Baraj, kuruma noktasına geldi. 2 bin hektarlık alana sulama hizmeti veren barajda su seviyesinin düşmesi, bölge çiftçilerinde endişeye neden oldu. Barajın su seviyesinin ilk kez bu kadar düştüğünü belirten Mehmet Kırklar, Yıllardır burada yaşıyoruz, baraj gölünde su seviyesinin bu kadar çekildiğini ilk kez gördüm. Son iki yıldır yağmur az yağıyor ve kuraklık var. Büyük ölçüde sulamada yapıyorduk. Kuraklık nedeniyle baraj gölü kuruma noktasına geldi dedi.

HACIHIDIR BARAJI'NDA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ
HACIHIDIR BARAJI'NDA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ
HACIHIDIR BARAJI'NDA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ
HACIHIDIR BARAJI'NDA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ
HACIHIDIR BARAJI'NDA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ
HACIHIDIR BARAJI'NDA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ
HACIHIDIR BARAJI'NDA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ
HACIHIDIR BARAJI'NDA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ
HACIHIDIR BARAJI'NDA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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HACIHIDIR BARAJI'NDA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ - Haberler
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