Hacıbey Mahallemizde Soğuk Asfalt Çalışmaları
Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz Hacıbey Mahallesi Küme evleri mevkiinde soğuk asfalt çalışmalarını Fatih Mahallesinde kaldırım çalışmalarını Yeni Mahallede kaldırım ve bordür çalışmalarını Matarlı Mahallesinde yol düzenleme çalışmalarını Yeşilyurt Mahallemizde yol düzenleme...
Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz Hacıbey Mahallesi Küme evleri mevkiinde soğuk asfalt çalışmalarını Fatih Mahallesinde kaldırım çalışmalarını Yeni Mahallede kaldırım ve bordür çalışmalarını Matarlı Mahallesinde yol düzenleme çalışmalarını Yeşilyurt Mahallemizde yol düzenleme çalışmalarını Horzumalayaka Mahallesinde yol düzenleme çalışmalarını Soğuksu Mahallemizde Şeyh Sinan Mahallemizde Esentepe Mahallelerimizde yol bakım çalışmalarını Kavaklıdere Mahallemizde kilit parke tamirat çalışmalarını sürdürüyor
Kaynak: Habermetre