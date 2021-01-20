Hacıbektaşoğlu öğrencilerle bir araya geldi
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Hacıbektaşoğlu öğrencilerle bir araya geldi

20.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:27
Hacıbektaşoğlu öğrencilerle bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle bir araya geldi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle bir araya geldi.

Hacıbektaşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında örgün eğitime başlayan Alparslan Anaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle derse girdi.

Okul faaliyetleri ile ilgili bilgi alan Hacıbektaşoğlu, okul öncesi eğitimin önemine değindi, eğitimin çocuklara kattığı değerin vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Öğretmenlerle de bir araya gelerek sorunları dinleyen Hacıbektaşoğlu, günün anısına öğretmenlere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından meslek okullarında üretilen parfüm ve dezenfektan verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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