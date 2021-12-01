Hacıbektaşlı'nın İçme Suyu Deposu Artık Daha Sağlıklı

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu depolarında bakım onarım çalışması gerçekleştirerek vatandaşlara sağlıklı su temin etmeye devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Salihli ilçesine bağlı Hacıbektaşlı mahallesinde bulunan içme suyu deposunda bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Deponun fayans döşemeleri ve yalıtım sisteminin yapılmasıyla kayıp kaçakların önüne geçildi. Manevra odası da yenilenerek boya badana işleri de yapıldı. Deponun etrafına döşenen çitler sayesinde de dışarıdan gelebilecek tehlikelerin önüne geçilmiş oldu. Bakım Onarım Şube Müdürü Recep Günay da depoda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

MASKİ, bir telefonla gelip sorunlara çözüm üretiyor

Hacıbektaşlı Mahalle Muhtarı Muammer Gürsoy, yaşadıkları her sorunda MASKİ ekiplerinin bir telefonla gelip çözüm ürettiğini belirterek, "MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallemizin içme suyu deposunda bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Fayanslarını döşedi, boya badanasını yaptı. Vanaların değişimiyle arızalar da giderildi. Mahallemiz daha sağlıklı içme suyuna kavuştu. Yapılan bu çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet