Hacıbektaşlı çiftçilere tohum desteği verilmeye başlandı Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde yüzde 75'i hibe verilen mercimek tohumu desteğinin dağıtımına başlandı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde yüzde 75'i hibe verilen mercimek tohumu desteğinin dağıtımına başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen 19 çiftçiye toplamda 7 bin 450 kilogram kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

İlçede 560 dekar alanda, alternatif ürün olarak ekiminin yapılması planlanan hibe tohumu teslim alan çiftçiler, verilen desteklerden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA