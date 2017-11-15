Hacıbektaş'ta Tema Güvenlik Toplantısı

Hacıbektaş ilçesinde TEMA Güvenlik Toplantısı düzenlendi.



Hacıbektaş Veli Kültür Merkezindeki toplantıda, toplumun suça, suçluya bakış açısını genişletmek, çocuk ve gençlerin suça sürüklenmesini önlemek, suç mağduru olmayı engelleyecek tedbirler konuşuldu.



Toplantıya katılan Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, burada yaptığı konuşmada, ülke genelinde sıkça rastlanılan telefonla dolandırıcılık konusunda bilgi verdi.



Vatandaşların taleplerinin dinlendiği toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Ünlüyurt, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Yüksel Yiğit, Hacıbektaş Kaymakamı Yaşar Yiğit Demirer, İlçe Emniyet Müdürü Musa Altın katıldı.