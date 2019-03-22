Hacıbektaş'ta Nevruz Kutlaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesindeki Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü tarafından nevruz dolayısıyla cem programı düzenlendi.

Hacıbektaş Garip Dede Cemevi'ndeki törende konuşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, farklı kültürlerin birlikte yaşamasının, kültürel değerlerin korunarak devam etmesini sağladığını belirtti.

Bağlı, "Alevi-Bektaşi kültürü bugüne kadar dünyadaki diğer tüm örneklerinden farklı olarak, Hacı Bektaş Veli'nin de resmedildiği şekliyle, bir kolunda ceylan bir kolunda aslan iki tane farklılığı bir arada, bir kucakta yaşatma felsefesini düşüncesini oluşturmuş büyük bir anlayışa sahiptir." dedi.

Adıyaman Alevi Dedesi Ali Büyükşahin ise Nevruz'un Alevi-Bektaşi kültürü içinde çok önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, "Nevruz, Hz. Ali'nin doğduğu ve aynı zamanda evlendiği gündür. Nevruz'da güzellik vardır, sevgi vardır, hoşgörü vardır." ifadelerini kullandı.

Törende, mersiye ve dualar okundu, konuklara lokma ikram edildi.

Etkinliğe, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA