Hacıbektaş Kaymakamlığı Belediye Başkanı Altıok'a saldırı ile ilgili açıklama yaptı
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Hacıbektaş Kaymakamlığı Belediye Başkanı Altıok'a saldırı ile ilgili açıklama yaptı

Hacıbektaş Kaymakamlığı Belediye Başkanı Altıok'a saldırı ile ilgili açıklama yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hacıbektaş Kaymakamlığı tarafından Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'a yapılan saldırı ile ilgili açıklama yapıldı.

Hacıbektaş Kaymakamlığı tarafından Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'a yapılan saldırı ile ilgili açıklama yapıldı.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'a sabah saatlerinde berberde yapılan saldırı sonrasında Hacıbektaş Kaymakamlığı yazılı bir açıklamada bulundu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 Haziran 2021 tarihinde Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ile ilçemizde faaliyet gösteren Kasapcan ve Turna Diyarı isimli işyerlerinin sahibi ve aynı zamanda İlçe Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüten Hakan Taşdemir arasında meydana gelen karşılıklı tehdit hakaret olayı ile ilgili olarak; Hacıbektaş Belediyesince 2017 yılında daha önceki belediye başkanı zamanında alınan kararda Hakan Taşdemir'in sahibi olduğu Kasapcan isimli işyerinin camekan kısmının imar planına aykırı olduğu karar neticesinde belediye görevlileri tarafından 2021 yılında yıkım yapılması, ayrıca Turna Restoran ve Kasapcan isimli işyerlerinin sahibi Hakan Taşdemir ve Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok arasında Hakan Taşdemir'in sahibi olduğu işletmeler ile ilgili aralarında benzer konulardan geçmişten gelen husumet oluşması neticesinde bugün şahıslar arasında sözlü münakaşa yaşandığı bu nedenle tehdit ve hakaret konusunun meydana geldiği tarafların birbirinden şikayetçi olmaları üzerine Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hacıbektaş Kaymakamlığı Belediye Başkanı Altıok'a saldırı ile ilgili açıklama yaptı - Haberler
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