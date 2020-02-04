Hacıbektaş'ın nüfusu arttı

04.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:41

Hacıbektaş ilçesinin nüfusu 31 Aralık 2019 sonu itibarıyla 5 bin 277 olarak açıklandı.



TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Hacıbektaş ilçe nüfusu geçen yıla göre 164 kişi artış göstermesinin ardından ilçe merkezi nüfusu 5 bin 277'ye çıktı. Hacıbektaş'ın 2018 yılında ki nüfusu 5 bin 113 olarak açıklanmıştı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA