Hacıbektaş'ın nüfusu arttı
Haberler » Güncel » Hacıbektaş'ın nüfusu arttı - Haber

Hacıbektaş'ın nüfusu arttı

Hacıbektaş ilçesinin nüfusu 31 Aralık 2019 sonu itibarıyla 5 bin 277 olarak açıklandı.

04.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:41
Hacıbektaş'ın nüfusu arttı

ilçesinin nüfusu 31 2019 sonu itibarıyla 5 bin 277 olarak açıklandı.


TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafından Hacıbektaş ilçe nüfusu geçen yıla göre 164 kişi artış göstermesinin ardından ilçe merkezi nüfusu 5 bin 277'ye çıktı. Hacıbektaş'ın 2018 yılında ki nüfusu 5 bin 113 olarak açıklanmıştı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler