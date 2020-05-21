Hacıbektaş ilçesinde çiftçilere mısır tohumu dağıtıldı
Hacıbektaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı.
21.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:52
Hacıbektaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı.
İlçedeki 200 dekarlık alanda silajlık mısır yetiştirecek olan üreticilere yüzde 75'i hibe tohum dağıtımı için tören düzenlendi.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü önündeki törende, mısır tohumu çiftçilere Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu tarafından dağıtıldı.
Kurtoğlu, tohumların ilçe genelinde ikinci ürün yetiştirilmesinin teşviki ve çiftçilerin üretim maliyetlerinin minimuma indirilmesi amacıyla hibe destekli sağlandığını belirtti.
Dağıtım törenine, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yasin Çoban ile üreticiler katıldı.
Kaynak: AA