Hacıbaba Pastaneleri soğuk kadayıfta da iddialı

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, soğuk baklavadan sonra soğuk kadayıfta da iddialı olduklarını belirterek, "Soğuk baklavadan sonra soğuk kadayıf da bizleri ümitlendirdi, Allah'a şükür çok memnunuz" dedi.

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, soğuk baklavadan sonra soğuk kadayıfta da iddialı olduklarını belirterek, "Soğuk baklavadan sonra soğuk kadayıf da bizleri ümitlendirdi, Allah'a şükür çok memnunuz" dedi.

Diyarbakır'da 30 yılı aşkın bir süredir tatlı sektöründe öncü olan Hacıbaba Pastaneleri tarafından Türkiye'de ilk kez Diyarbakır'da üretilen soğuk kadayıf müşterilerden tam not aldı. Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, soğuk baklavanın ardından soğuk kadayıfa da vatandaşlardan büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Elaldı, "Bilindiği üzere, soğuk baklavayı da çıkaran biziz, tescili bizde bulunuyor. 2 yıllık AR-GE sonucunda soğuk kadayıfımızı yaptık. Soğuk kadayıfımız da soğuk baklava gibi vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen tatlılar arasında yerini aldı. Soğuk kadayıf ve soğuk baklavamız öğlen saatine kadar kalmıyor. Soğuk baklavadan sonra soğuk kadayıf da bizleri ümitlendirdi, Allah'a şükür çok memnunuz" dedi.

"Paket servislerimizle hizmetimizi vatandaşların evine kadar götürüyoruz"

Pandemiden kaynaklı ortaya çıkan kısıtlamalarda hizmeti vatandaşların evlerine kadar götürdüklerini de aktaran Elaldı, "Pandemi dolayısıyla kısıtlamalar oluyor, kısıtlamalardan önce bu tarihlerde ve bayrama bu kadar yakın zamanlarda vatandaşlar tatlı alabilmek için büyük bir kalabalık oluşuyordu. Şimdi ise paket servislerimizle hizmetimizi insanların evine kadar götürüyoruz. Hacıbaba Pastanelerinde bulunan konsept Türkiye'de hiçbir yerde bulunmuyor. Ürün çeşitliliği var, kaliteli ve hesaplıdır. Tabi biz kutuları, poşetleri ve çantaları yakın bir zamanda diskalifiye edip yerine doğa dostu ürünlerle çalışmaya devam edeceğiz. Nasıl ki ürünlerimizin hepsinde yüzde 100 organik diyoruz ise bütün kutularda da yüzde 100 doğa dostu ürün kullanacağımızı belirtmek isterim" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı