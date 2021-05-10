Hacıbaba Pastaneleri, pandemiye rağmen 21'inci şubesini Kızıltepe'de açtı
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Hacıbaba Pastaneleri, pandemiye rağmen 21'inci şubesini Kızıltepe'de açtı

Hacıbaba Pastaneleri, pandemiye rağmen 21'inci şubesini Kızıltepe'de açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır'da 37 yıla aşkın bir süredir tatlı sektöründe adından söz ettiren Hacıbaba Pastaneleri, pandemi sürecinde 21'inci şubesini Mardin'in Kızıltepe ilçesinde açtı.

Diyarbakır'da 37 yıla aşkın bir süredir tatlı sektöründe adından söz ettiren Hacıbaba Pastaneleri, pandemi sürecinde 21'inci şubesini Mardin'in Kızıltepe ilçesinde açtı.

Diyarbakır ve İstanbul'da 20 şube, 3 fabrika, 600'den fazla çalışanıyla 37 yıldır tatlı sektöründe olan Hacıbaba Pastaneleri pandemiye rağmen 21'inci şubesini Kızıltepe Cumhuriyet Mahallesi eski Hastane Caddesi'nde açtı. Hacıbaba Pastaneleri Kızıltepe şubesi işletmecisi Serhat Öner, ürünlerinin günlük ve her bütçeye uygun olduğunu belirtti. Kaliteyi vatandaşın ayağını getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Öner, "Şubemizde cumartesi gününden itibaren satışlarımız başladı. İnşallah Kızıltepe'de kalıcı olacağız" dedi.

Her kesime hitap ettiklerini belirten işletme müdürü Mehmet Aydar, "Bayram öncesi münasebetiyle zaten bir yoğunluğumuz vardı. Hacıbaba Pastaneleri 21'inci şubesiyle Kızıltepe'de de hizmet vermeye devam ediyor. Bu güzel tatlılarımızdan, kalitemizden herkesin rahatlıkla alıp evine götürmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

Talep yine soğuk baklavaya oldu

Ramazan Bayramına sayılı günler kala sipariş yoğunluğu yaşadıklarını kaydeden Aydar, "Bayram vesilesiyle siparişlerimiz de çok yoğun. Bu siparişleri bayrama yetiştirmeye çalışıyoruz. Evlere paket servislerimiz de var. Gece 24.00'a kadar evlere gönderim sağlayabiliyoruz. Yaz olması münasebetiyle daha çok soğuk baklavamız tercih ediliyor. Soğuk baklava bilindiği gibi bir numara tatlı olarak geçer. Bu bütün Türkiye'ye kanıtlanmış bir tatlıdır. Soğuk, sütlü ve hafif olması açısından ve kalorinin az olması sebebiyle daha çok tüketilen ve tercih edilen bir tatlımızdır" şeklinde konuştu.

Kızıltepeliler, Hacıbaba Pastanelerinin ilçelerinde şube açmasına sevindiklerini kaydetti. - MARDİN

Hacıbaba Pastaneleri, pandemiye rağmen 21'inci şubesini Kızıltepe'de açtı
Hacıbaba Pastaneleri, pandemiye rağmen 21'inci şubesini Kızıltepe'de açtı
Hacıbaba Pastaneleri, pandemiye rağmen 21'inci şubesini Kızıltepe'de açtı
Hacıbaba Pastaneleri, pandemiye rağmen 21'inci şubesini Kızıltepe'de açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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