Hacıbaba Pastaneleri Diyarbakırspor'un yanında
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Hacıbaba Pastaneleri Diyarbakırspor'un yanında

Hacıbaba Pastaneleri Diyarbakırspor'un yanında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Diyarbakır ve İstanbul'da pastane sektörünün önemli markalarından Hacıbaba Pastaneleri, başarılarla dolu mazisi ile bölgenin sporda lokomotifi olan Diyarbakırspor'a destek verdi.

Diyarbakır ve İstanbul'da pastane sektörünün önemli markalarından Hacıbaba Pastaneleri, başarılarla dolu mazisi ile bölgenin sporda lokomotifi olan Diyarbakırspor'a destek verdi.

Diyarbakır'da 30 yıla aşkındır tatlı sektöründe öncü olan Hacıbaba Pastaneleri, Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4. bölge 3. Grupta şampiyonluk ve 3. Lig hedefiyle sezona hazırlanan 53 yıllık köklü kulübün yönetim, teknik heyet ve futbolcu kadrosunu kahvaltıda ağırladı. Hacı Baba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, uzun yıllar Süper Ligde mücadele etmiş olan Diyarbakırspor'un yeniden güzel günlere dönmesini arzu ettiklerini söyledi. Diyarbakırspor yönetimi, kulübü sahiplenme anlamındaki davranışından dolayı Yılmaz Elaldı'ya teşekkür etti.

Kulüp Başkanı Siyabend Aydın'ın ise lig öncesinde teknik heyet ve futbolculara ödeme yaptığı, takımın sezona sorunsuz hazırlandığı aktardı. - DİYARBAKIR

Hacıbaba Pastaneleri Diyarbakırspor'un yanında
Hacıbaba Pastaneleri Diyarbakırspor'un yanında
Hacıbaba Pastaneleri Diyarbakırspor'un yanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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