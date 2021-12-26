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Hacıbaba Pastaneleri büyümeye devam ediyor 24'üncü şubesini açtı

Hacıbaba Pastaneleri büyümeye devam ediyor 24'üncü şubesini açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır'ın ünlü markaları arasında yer alan Hacıbaba pastaneleri 24'ncü şubesini tarihi Sur ilçesinde açtı.

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SUR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın ünlü markaları arasında yer alan Hacıbaba pastaneleri 24'ncü şubesini tarihi Sur ilçesinde açtı.

Diyarbakır'ın ünlü markası haline gelen Hacıbaba pastaneleri merkez Sur İlçesi Dağkapı semtinde kentteki 14'üncü, Türkiye genelindeki de 24'üncü şubesini davullu zurnalı eşliğinde çekilen halayla açtı. Açılış törenine, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır İl Başkanı Atilla Kaymaz, çok sayıda davetli katıldı.

Hacıbaba Pastaneleri sahibi Yılmaz Elaldı, 14'üncü şubelerini Diyarbakır'ın kalbine açtıklarını söyledi. Diyarbakır'ın kalbi Sur ilçesi olması münasebetiyle tarihi bu dükkana sığdırmaya çalıştıklarını ifade eden Elaldı, "Başlangıç burası tarih, Hacıbaba'nın önünde başlayacak. Tarihi Hacıbaba'da görüp öyle içeri girecekler. Diyarbakır ve Türkiye'deki en özel şubemiz diyebiliriz. Her şubemizde istihdam alanında en az 30 kişi demektir. İnşallah bu sayıyı çoğaltarak Türkiye geneline yaymaya çalışacağız" dedi.

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Hacıbaba Pastaneleri büyümeye devam ediyor 24'üncü şubesini açtı

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