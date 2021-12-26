HACIBABA 24'NCÜ ŞUBESİNİ AÇTI

SUR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'ın ünlü markaları arasında yer alan Hacıbaba pastaneleri 24'ncü şubesini tarihi Sur ilçesinde açtı. Hacıbaba Pastaneleri sahibi Yılmaz Elaldı, ' Türkiye genelinde yaklaşık 730 personel istihdam ediyoruz. Ülkenin ekonomisine, kalkınmasında bir nebze katkımız oluyorsa ne mutlu bize dedi.

Diyarbakır'ın markası haline gelen Hacıbaba pastaneleri merkez Sur İlçesi Dağkapı semtinde kentteki 14'üncü, Türkiye genelindeki de 24'üncü şubesini davullu zurnalı eşliğinde çekilen halayla açtı. Açılış törenine, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alican Ebedinoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

'24'NCÜ ŞUBEYİ AÇTIK'

Hacıbaba Pastaneleri sahibi Yılmaz Elaldı, ülke ekonomisine katkı sunmak istediklerini belirterek, 'Diyarbakır'daki 14'üncü Türkiye geneli ise 24'üncü şubemizi açtık dedi. Tarihi Sur ilçesinde açtıkları yeni şube ile ülkenin ve kentin tanıtımına önemli katlı sunacaklarını kaydeden Elaldı, Diyarbakır'ın en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve yerli yabancı turistlerin yoğun talep gösterdiği tarihi Sur ilçesinde şubemizi açtık. Böyle tarihi bir yerde mekan açmanın gururunu yaşıyoruz. Tabii burada istihdama da katkı sunduk. İmalathanelerle birlikte 730 civarında kişi istihdam ediyoruz. Ülkenin kalkınmasına ve ekonomisine bizim de bir katkımız varsa ne mutlu bize dedi.

Açılış nedeniyle davetlilere ve vatandaşlara ücretsiz tatlı ikram edildi.