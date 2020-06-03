Hacı Veli Konağı'na tarihine yakışacak restorasyon için start verildi
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Hacı Veli Konağı'na tarihine yakışacak restorasyon için start verildi

Bugüne dek alışveriş merkezleri, perakende, yatırım ve kiralama alanında başarılara imza atan Dr. Aydoğan Süer, doğa, tarih ve damak tadı konusunda Karadeniz'in gizli kalmış yıldızlarından olan Kastamonu iline turizm konusunda katkı sunmaya geliyor.

Hacı Veli Konağı'na tarihine yakışacak restorasyon için start verildi
03.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:55

Bugüne dek alışveriş merkezleri, perakende, yatırım ve kiralama alanında başarılara imza atan Dr. Aydoğan Süer, doğa, tarih ve damak tadı konusunda Karadeniz'in gizli kalmış yıldızlarından olan Kastamonu iline turizm konusunda katkı sunmaya geliyor. Süer ve ekibi, 2 yıl önce satın aldığı Tarihi Hacı Veli Konağı'nın restorasyonu ile tarihi konakta devlet büyüklerini ve sanatçıları ağırlayacak bir doğa oteli için hazırlıklara başladı. Son derece özenli gerçekleştirilecek olan ve 1 yıl sürmesi öngörülen restorasyonun ardından Tarihi Hacı Veli Konağı ve bahçesi, cafe-restaurantı ile birlikte Kastamonu ilimizde turizmin çıtasını yükseltecek.

Tarihi Hacı Veli Konağı da günümüzdeki en değerli kültürel miraslarından biri olarak titiz bir restorasyon süreci sonrasında şık bir doğa oteli olarak ziyarete açılacak. 1935 yılında ilkokul olarak inşa edilen konak, bir dönem restaurant olarak hizmet vermiş. Özenle yeniden hazırlanan yapıda konuklar bundan böyle ekolojik ürünler ve yerel lezzetler ile dolu sofralarda ağırlanacak. Şehrin simgelerinden biri olan konak, bahçesi ile birlikte, Kastamonu'nu ziyaret edecek VIP konuklar, Devlet Yetkilileri ve sanatçılara doğanın içinde üst düzey konaklama hizmeti sunmaya hazırlanıyor. 2021 yılında restorasyon sürecinin bitişi tahmin ediliyor. Şehir merkezine 1 km uzaklıkta bulunan Hacı Veli Konağı'na ulaşım kolay olduğunu belirten Süer, "İşletmenin havalimanına 1 saat 15 dakika uzaklıkta olması ve ekoturizm açısından pek çok aktivite sunan bir kanyonda yer alması da konağı şehir dışından gelecek ziyaretçiler için oldukça cazip kılıyor. Şehrin nefes kesen manzarası ile protokole yakışacak hizmet kalitesini buluşturacak olan Hacı Veli Konağı'nın işletme ve turizm konusunda deneyimli bir isme emanet edilmesi sayesinde, önümüzdeki yıllarda Abana çok daha fazla dikkat çekecek gibi gözüküyor" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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