Hacı Sarı, "Fiziksel Engeller Kaldırılabilir Ama Önemli Olan Zihindeki Engellerin Kaldırılması"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Memur Sen Kayseri Şubesi Engelliler Komisyonu üyelerinin bir araya geldiği kahvaltıda konuşan Eğitim Bir Sen Şube Başkan Yardımcısı Hacı Sarı, "Fiziksel engeller bir yerde kaldırılabilir ama önemli olan zihindeki engellerin kaldırılmasıdır" dedi.

Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen kahvaltıya Eğitim Bir Sen Şube Başkan Yardımcısı Hacı Sarı, Memur Sen Engelliler Komisyonu İl Başkanı Hayriye Ayverdier ve sendikaya bağlı üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kahvaltıda konuşan Eğitim Bir Sen Şube Başkan Yardımcısı Hacı Sarı, fiziksel engellilerin bir yerde kaldırabileceğini fakat önemli olanın zihinlerdeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayarak: "Memur alımlarında özellikle engelli kontenjanın ciddi anlamda arttırılmasını talep ediyoruz. Her insanın sosyal hayata katılma, hayatını insani şartlarda devam ettirme arzusu vardır. Engelli olmak bir dezavantaja dönüştürülmemelidir. Bu anlamda hem kamu sektörünün hem de özel sektörün çok ciddi anlamda hassasiyet göstermesini talep ediyoruz. Özellikle merkezi alanlarda otoların park edilme, kaldırımların inşa edilmesi, hastane ve okul gibi sosyal yaşam alanlarının engellilerin düşünülerek yeniden dizayn edilmesini istiyoruz. Fiziksel engeller bir yerde kaldırılabilir ama önemli olan zihindeki engellerin kaldırılmasıdır" dedi.

"Engelli yoktur, engeller vardır"

Memur Sen Engelliler Komisyonu İl Başkanı Hayriye Ayverdier ise engelliler gününün farkındalıkları arttırma günü olduğunu ifade ederek: "Engelli çalışanlar çalıştıkları ortamlarda fazlalık ve gereksiz gibi algılanması engelli çalışanları üzmektedir. Engeller günü bir kutlama günü değil, farkındalıkları arttırma günüdür. Ülkemizde 10 milyondan fazla engelli arkadaşımız çözüm bekleyen birçok sorunun toplumsal hayatın içerisinde yer almaktadır. Bu sorunların köklü çözümlerle ortadan kaldırılmasının yanı sıra bir daha karşılaşmamak üzere gerekli tedbirin alınması büyük önem arz etmektedir. Engelli yoktur, engeller vardır. Engelsiz bir hayat için herkes sorumluluk almalıdır diyen sendikamız hiçbir zaman üzerine düşen görevlerini yapmaktan geri durmamış, engeller için taşın altına her zaman elini koymasını bilmiştir. Memur Sen Engelliler Komisyonu engellemelerin temel sebeplerini ortadan kaldırmayı kendine ilke edinmiştir" diye konuştu. - KAYSERİ