Hacı Sabancı, Spor Yaptığı Anlarla Takipçilerini Şaşırttı
Son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çeken Hacı Sabancı, boynuna taktığı kalın zincirlerle spor yaptığı anlarla takipçilerini şaşırttı.
Ünlü manken Özge Ulusoy'dan ayrıldıktan sonra zayıflayan ve kendini spora adayan Hacı Sabancı, fit haliyle şaşırtmaya devam ediyor.
ZİNCİRLE SPOR YAPTI
Yeni sevgilisi Nazlı Kayı ile tam bir spor tutkunu haline gelen Sabancı, yaptığı spor aktivitelerini paylaşmayı da ihmal etmiyor. Sürekli spor yapan Sabancı, bu sefer boynuna takılan kalın zincirlerle antrenman yaptı. Zincirlerle spor yapan Hacı Sabancı, takipçilerini şaşırttı. Verdiği bir röportajda "Hiçbir zaman Sabancı adı beni bunaltmadı. Tam tersi, bana hayatı 3-0 önde başlatan bir durum olarak düşündüm hep." diyen Sabancı'nın bu halleri, "Zengin olmak zor" dedirtti.
YORUMLAR (6)
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(cennetin çoğunluğu fakirler,,cehennemin çoğunluğunuda kadınlar oluşturacakmış.,hesabı en uzun sürecek olanlarda zenginler olacakmış.)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kız tavlamak ıcın spora gerek yoktu bellıkı saglıgı ıcın yapıyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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spor yapıyor ama yedikleri ne bak, adama bak hizaya gel, insan mal olunca spor da diyet de böyle oluyorCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bu tombalakta da para olmasa kim bakar buna çirkin ve bodurCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Cok belli mide ameliyati yapmis hic kas yokCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır