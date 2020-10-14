Hacı Ömer Sabancı Holding'ten yeni şirket kurulmasına ilişkin açıklama
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Hacı Ömer Sabancı Holding'ten yeni şirket kurulmasına ilişkin açıklama

14.10.2020 18:35 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:38
Hacı Ömer Sabancı Holding'ten yeni şirket kurulmasına ilişkin açıklama

Hacı Ömer Sabancı Holding, yönetim kurulunun bugünkü toplantısında Hollanda'da yerleşik 87 milyon avro sermayeli Cimsa Sabanci Cement BV (CSC BV) unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Hacı Ömer Sabancı Holding, yönetim kurulunun bugünkü toplantısında Hollanda'da yerleşik 87 milyon avro sermayeli Cimsa Sabanci Cement BV (CSC BV) unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Hacı Ömer Sabancı Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Sabancı Topluluğu'nun küresel beyaz çimento ticaretinde lider oyuncu olunmasına yönelik uzun vadeli stratejisi doğrultusunda şirketin mali gücü ile bağlı ortaklığı Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Çimsa) operasyonel kabiliyetinin yurt dışında tek bir çatı altında birleştirilerek daha verimli ve finansal açıdan güçlü bir platform yaratılması kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu amaç çerçevesinde, yönetim kurulumuzun bugünkü toplantısında şirketimizin yüzde 60, Çimsa'nın yüzde 40 oranında sermayesine katılacağı 87 milyon avro sermayeli Hollanda'da yerleşik CSC BV unvanlı yeni bir şirket kurulmasına, CSC BV'ye kurucu ortak olarak iştirak edilmesine ve 52 milyon 200 bin adet pay karşılığında 52 milyon 200 bin avro tutarında sermaye konulmasına, karar verilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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