Hacı-Mukan Munaytpasoğlu Gençler Serbest Stil Güreş Turnuvası başladı
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Hacı-Mukan Munaytpasoğlu Gençler Serbest Stil Güreş Turnuvası Ankara'da başladı.
ANKARA (AA) - Hacı-Mukan Munaytpasoğlu Gençler Serbest Stil Güreş Turnuvası Ankara'da başladı.
Kazakistan Büyükelçiliği ile Türkiye Güreş Federasyonunun Yaşar Doğu Güreş Salonu'nda düzenlediği turnuvanın açılışını Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly yaptı.
Organizasyonda Türkiye, Almanya, Kazakistan ve Bulgaristan'dan 125 sporcu mücadele edecek.
AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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