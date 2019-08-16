Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri

16.08.2019 14:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un salona gelmeleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gelişi

Katılımcılardan detay görüntüler

İstiklal Marşı'nın okunması

Semah gösterisi NEVŞEHİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Nevşehir'de düzenlenen 56. Ulusal, 30. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma ve Kültür Sanat Etkinliklerine katıldı.

Kaynak: AA