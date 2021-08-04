Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliği
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Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliği

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi (drone görüntüsü) Etkinliğe katılanlar Hacı Bektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş'ın konuşması UNESCO Türkiye Milli Kominyonu Başkanı Prof.Dr. Öcal Oğuz'un konuşması NEVŞEHİR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750.

Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi (drone görüntüsü)

Etkinliğe katılanlar

Hacı Bektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş'ın konuşması

UNESCO Türkiye Milli Kominyonu Başkanı Prof.Dr. Öcal Oğuz'un konuşması NEVŞEHİR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliği
Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliği
Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliği
Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliği

Kaynak: Anadolu Ajansı

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