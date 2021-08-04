Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliği
Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi (drone görüntüsü) Etkinliğe katılanlar Hacı Bektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş'ın konuşması UNESCO Türkiye Milli Kominyonu Başkanı Prof.Dr. Öcal Oğuz'un konuşması NEVŞEHİR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750.
Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi (drone görüntüsü)
Etkinliğe katılanlar
Hacı Bektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş'ın konuşması
UNESCO Türkiye Milli Kominyonu Başkanı Prof.Dr. Öcal Oğuz'un konuşması NEVŞEHİR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı