Hacı Bektaş Veli yarın Nevşehir'de anılacak KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca, Hacı Bektaş Veli'nin 749'uncu ölüm yıl dönümünde, yarın Nevşehir Hacı Bektaş Veli Türbe ve Müzesi'nde anma etkinliği düzenleneceği açıklandı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca, Hacı Bektaş Veli'nin 749'uncu ölüm yıl dönümünde, yarın Nevşehir Hacı Bektaş Veli Türbe ve Müzesi'nde anma etkinliği düzenleneceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Bir Velinin Varisiyiz, Mirasımız Aşktır Bizim' temasıyla düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anma etkinliği, UNESCO'nun listesine giren ve gelecek yıl gerçekleşecek 750'nci anma programının da ilanı niteliğini taşıyacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ile kanaat önderleri, yazarlar, akademisyenler, halk ozanları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenecek programda koronavirüs salgını önlemleri uygulanacak. UNESCO Genel Konferans Başkanı Ahmet Altay Cengizer de video mesajıyla programa katılım sağlayacak. Katılımcı düzeyinin salgın nedeniyle sınırlı tutulacağı anma programı yarın Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

BİRLİK BERABERLİK MESAJI

Anadolu topraklarına hoşgörü tohumlarını serpen Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin birlik ve beraberlik felsefesini aslan ve ceylan üzerinden anlatan ve kamu spotu olarak hazırlanan kısa film gösterimiyle başlayacak anma etkinliğinde, semah gösterimi de yapılacak. İlimi ve eğitimi her şeyin temeli sayan Hacı Bektaş Veli görüşünün, onun dünyaya ve insana bakış açısının anlatılacağı anma etkinliğinde, yine hoşgörü ve adaletin toplum üzerindeki etkisine, insan, doğa ve Allah sevgisine, paylaşımın, barışın ve birliğin değerine vurgu yapılacak. Program, müze ve türbe ziyaretiyle sona erecek.

Kaynak: DHA