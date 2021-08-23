Hacı Bektaş Veli Parkı tamamlandı
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Hacı Bektaş Veli Parkı tamamlandı

Hacı Bektaş Veli Parkı tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 1,5 dönümlük alanda hayata geçirilen Hacı Bektaş Veli Parkı, açılır açılmaz çocuk sesleri ile şenlendi.

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 1,5 dönümlük alanda hayata geçirilen Hacı Bektaş Veli Parkı, açılır açılmaz çocuk sesleri ile şenlendi.

İhalesinin gerçekleştirilmesi sonrası hızlı bir şekilde çalışmaların başlatıldığı Hacı Bektaş Veli Parkı tamamlandı ve hizmete açıldı. Oyun parkları, dinlenme alanları ve spor aletlerinin yer aldığı park, hem çocukları hem de mahalle sakinlerini mutlu etti. Hafta sonu çocuklar yeni parklarının keyfini çıkartırken, Belediye Başkanı Şener Söğüt'e de teşekkürlerini sundu.

Sosyal medyadan çocukların teşekkürüne cevap veren Başkan Şener Söğüt, "Sizin mutluluğunuz her şeye bedel. Sizler yeter ki mutlu olun bizler her zaman hizmet için çalışmayı sürdüreceğiz. Bölge için büyük bir ihtiyaçtı. Göreve gelirken planlarımız arasındaydı. Pandemi biraz bizi geciktirdi ama çok şükür tamamladık ve hizmete açtık" dedi. - KOCAELİ

Hacı Bektaş Veli Parkı tamamlandı
Hacı Bektaş Veli Parkı tamamlandı
Hacı Bektaş Veli Parkı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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