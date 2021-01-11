Hacı Bektaş Veli kimdir? Hacı Bektaş Veli eserleri nelerdir? Hacı Bektaş Veli kişilik özelliği!

Yaşadığı devirde düşünce ve öğretileri yayılmış ve hayatını Nevşehir, Sulucakarahöyük'te tamamlamıştır. Hacı Bektaş Veli kimdir? Hacı Bektaş Veli eserleri nelerdir? Hacı Bektaş Veli kişilik özelliği!

HACI BEKTAŞ VELİ KİMDİR?

Hacı Bektâş-ı Velî, Mistik, seyyid, mutasavvıf şair ve İslam filozofu. Horasan Melametîliğinin önde gelen temsilcilerinden Yusuf Hemedani'nin öğrencisi Hoca Ahmed Yesevi tarafından kurulmuş olan Yesevîlik tarikâtının Anadolu'daki en fa'al uygulayıcısı konumunda 13. yüzyıl Anadolu'sunun İslâmlaşma sürecine önemli katkılarda bulunarak adını "Horasan Erenleri" olarak anılan şahsiyetler arasına yazdıran, 16. yüzyılda ise Balım Sultan önderliğinde 14. ile 15. yüzyıl Azerbaycan ve Anadolu'sunda yaygınlaşmış olan Hurûfîlik akımının etkisi altında kalınmak suretiyle ibahilik, teslis (üçleme), tenasüh ve hülul anlayışlarını da bünyesine alarak kurumsallaşan Bektaşîlik tarikâtının isim babası, Kalenderî/ Haydarî şeyhi, islam mutasavvıfı. Lokman Parende'den ilk eğitimi almış ve Hoca Ahmed Yesevî (1103-1165)'nin öğretilerini takip etmişti. Bundan dolayı Yesevi'nin halifesi olarak kabul edilmektedir. Anadolu'ya geldikten sonra kısa zamanda tanınarak kıymetli talebeler yetiştirdi. Hacı Bektâş-ı Velî kendisinin de bağlı olduğu "Ahilik Teşkilâtı" ile, Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Anadolu'da sosyal yapının gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. Hayatının büyük bir kısmını Sulucakarahöyük'te (Hacıbektaş) geçiren Hacı Bektâş-ı Veli, ömrünü de burada tamamlamıştır. Mezarı, Nevşehir iline bağlı Hacıbektaş ilçesinde bulunmaktadır. Meşhur Velâyet-Nâme onu Şiîliğin unvan mezhebini taşıyan Câ'fer-i Sâdık'tan Beyazid Bistâmî'nin getirdiği hırkayı giymiş olan "Lokman Perende" vasıtasıyla Hoca Ahmed Yesevî'ye bağlar. Velâyet-Nâme üzerinde uzmanlaşmış yazarların naklettiklerine göre Hacı Bektâş'ın tarikât silsilesi önce Kutb'ûd-Dîn Haydar'a, ondan da Lokman Serahsî'ye, ve oradan da Şücâ'ed-Dîn Ebû'l Bekâ Baba İlyas el-Horasanî vasıtasıyla Hoca Ahmed Yesevî'ye bağlanmaktadır. Âşık Paşa tarihinde ise "Hacı Bektâş" Horasan'dan "Menteş" adındaki kardeşiyle beraber Sivas'a gelerek Baba İlyas Horasanî'ye mürid oldular. Bu intisaptan sonra Hacı Bektâş önce Kayseri'ye oradan da Kırşehri'ne geldi, sonra da Karacahöyüğe yerleşti. Buna göre Hoca Ahmed Yesevî müridlerinden olduğuna dâir rivayetin doğru olmadığı anlaşılıyor.

Hacı Bektâş'ın yaşadığı devir ve şahsiyeti

Tezkire-i Eflâkî'ye göre "Hacı Bektâş" Rûm'da "Baba Resûl" derler bir Erin halifesiydi. Bektâş o yüzyılda mesnevîleri ve gazelleriyle bütün tasavvuf âleminde saygıyla anılan Mevlânâ Celâl'ed-Dîn-i Rûmî'ye bazı sualler sormak için müridi Baba İshâk Kefersudî'yi Konya'ya gönderdi. Şeyh İshâk Konya'da Mevlânâ'nın yanına vardığında onu zikr'üs-semâ'yla meşgul buldu. Mevlânâ ise keşf ve kerâmet yoluyla sorulara önceden vâkıf olduğundan daha Şeyh İshâk'ın sorularını sormasına fırsat tanımadan bir dörtlük şeklinde başka sorular yöneltmek suretiyle yanıt verdi. Şeyh İshâk kendisini, sualin ve mısraların zamirinde yatan amacın yanıtını almış addetmek suretiyle geri dönerek keyfiyeti Hacı Bektâş'a nakletti. Sultan Âlâ'ed-Dîn Key-Kûbâd-ı Evvel'ın oğlu Gıyas'ed-Dîn Key-Hüsrev-i Sâni devrinde yaşadığı anlaşılan Hacı Bektâş'ın Anadolu'da nüfuz sâhibi Şiî dâîlerden birisi olduğu anlaşılmaktadır. Selçuklu Sultanları arasındaysa Süleyman'dan başka Şiî olan bilinmemektedir. Bir başka rivayete göre ise bu "Şiîlik Hareketleri" Hacı Bektâş'ın şahsiyetinde değil de ona tâbi olanlara mahsustu. Şekayık'a göre Hacı Bektâş'ın Şeyh İshâk gibi diğer müridleri arasında da "Melâhide-i Bâtıniyye" i'tikadını paylaşan pek çok dervişler mevcuttu

HACI BEKTAŞ VELİ ESERLERİ

Velâyet-nâme-i Hacı Bektâş-ı Velî

Makalat - (Arapça)

Kitâbu'l-Fevâid

Şerh-i Besmele

Şathiyye

Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye