Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anadolu'yu bize yurt yapan, çağlar öncesinden adalet, barış, sevgiyi öğreten, coğrafyamızı ilim irfan coğrafyasına dönüştürmek için çaba harcayan bütün erenlerimizi, dervişlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri
16.08.2020 21:53 | Son Güncelleme: 16.08.2020 21:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anadolu'yu bize yurt yapan, çağlar öncesinden adalet, barış, sevgiyi öğreten, coğrafyamızı ilim irfan coğrafyasına dönüştürmek için çaba harcayan bütün erenlerimizi, dervişlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Çilehane mevkisindeki Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 57'nci Ulusal, 31'inci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kısıtlı sayıda konuğun katıldığı etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı semah ekibi sahne aldı.

"2020 Yılı 27'nci Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü"ne layık görülen Hızır Avusturya Derneği Başkanı Zöhre Doğan'a ödülünü takdim eden Kılıçdaroğlu, daha sonra kürsüye geldi.

Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'nin, Anadolu'ya, sevgi ve barış getirdiğini, o asırlarda çeşitli sıkıntılarla yüz yüze olan halkın ilimle tanışmasını sağladığını belirtti.

Hacı Bektaş Veli'nin felsefesinin asırlar sonra da yaşıyor olmasının, onun evrensel düşüncesinden kaynaklandığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Hacı Bektaş Veli, bu topraklarda dedi ki 'en yüce servet ilimdir', 'düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu', 'alimler hem arıdır hem arıtıcı', 'en büyük keramet çalışmaktır', 'dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir' dedi. Adaleti söyledi, tevazuyu öğütledi, bilime ve alime önem vermemiz gerektiğini öğretti." şeklinde konuştu.

İnsanlığa yön veren sözleri günümüzden yüzyıllar önce söyleyen Hacı Bektaş Veli'nin dünyanın ortak değeri olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Tarih sancılanmadan Hacı Bektaş Veli'ler doğmaz. Dünyanın 13'üncü yüzyılda çektiği sancı anlaşılmadan ne Hacı Bektaş Veli'yi ne Mevlana'yı ne Derviş Yunus'u ne Ahi Evran'ı anlayabiliriz. 11 ve 12'nci yüzyıllarda Haçlı saldırılarıyla uğraşmak zorunda olan Türk-İslam coğrafyası, 13'üncü yüzyıla gelindiğinde Moğol istilası ile tarumar edilmişti. Ne hak ne adalet vardı, ne barış vardı ne de alime saygı. Ölümün kol gezdiği bu coğrafyada inançlar üzerinden düşmanlıklar ve talan vardı. Hacı Bektaş bu topraklara az önce bahsettiğim değerleri getirdi. Anadolu'yu bize yurt yapan, çağlar öncesinden adalet, barış, sevgiyi öğreten, coğrafyamızı ilim irfan coğrafyasına dönüştürmek için çaba harcayan bütün erenlerimizi, dervişlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum."

Programda Nevşehir Vali Yardımcısı Kağan Mekan Çeviren, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok da konuşma yaptı.

Altıok, konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na plaket takdim etti.

Tören, Erdal Erzincan'ın verdiği konserle sona erdi.

Kılıçdaroğlu'nun ilçedeki ziyaretlerinden notlar

İlçedeki programına beraberindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile Hacıbektaş Belediyesini ziyaretle başlayan Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Altıok'tan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Çevre düzenlemesi yapılan tarihi Kadıncık Ana Evi'nde incelemede bulunan Kılıçdaroğlu, Serçeşme Parkı'nı hizmete açtı.

Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli Müzesi ve türbesini de ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballar, girişimcinin başını belaya soktu Magazin
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballar, girişimcinin başını belaya soktu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu Güncel
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor Güncel
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi Güncel
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir Güncel
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor Spor
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Vali'yi çıldıran vicdansızlık! Vatandaşlar, Duygu Delen'in ailesine yardım bahanesiyle dolandırılmaya çalışıldı
Vali'yi çıldıran vicdansızlık! Vatandaşlar, Duygu Delen'in ailesine yardım bahanesiyle dolandırılmaya çalışıldı
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu
Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Türkiye'nin yeni Navtex ilanına ilk tepki Yunanistan yerine Avrupa Birliği'nden geldi
Türkiye'nin yeni Navtex ilanına ilk tepki Yunanistan yerine Avrupa Birliği'nden geldi
Son Dakika: ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi
Son Dakika: ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Son Dakika: Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1192 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1192 yeni vaka tespit edildi
Emirgan Korusu'nda yangın çıktı
Emirgan Korusu'nda yangın çıktı
Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı
Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı
Nehre düşen kızını kurtarmaya çalışan baba, akıntıya kapılarak boğuldu
Nehre düşen kızını kurtarmaya çalışan baba, akıntıya kapılarak boğuldu
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'ye teklif yaptı
Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'ye teklif yaptı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı
Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsünün 100 metre sürüklendiği anlar kameraya yansıdı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsünün 100 metre sürüklendiği anlar kameraya yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Alişan Demet Akalın Murat Dalkılıç Oktay Kaynarca
Spor Fuat Çapa Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Joe Biden
Şu an buradasınız: Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 21:56:37. #1.14#
title