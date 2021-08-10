Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Ziyaret Etti
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Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Ziyaret Etti

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Ziyaret Etti Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün ile Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb Sayın Valimizi makamında ziyaret ederek, geçtiğimiz...

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Ziyaret Etti Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün ile Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb Sayın Valimizi makamında ziyaret ederek, geçtiğimiz günlerde Nevşehir'de düzenlenen ve ilimizden de 35 kişilik kafilenin katıldığı Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yılı anma etkinlikleri hakkında bilgiler verdiler.

Kaynak: Habermetre

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Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Ziyaret Etti - Haberler
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