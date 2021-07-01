Hacı Bektaş-İ Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneğinden Vali Ali Çelik'e Teşekkür Ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hacı Bektaş-İ Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneğinden Vali Ali Çelik'e Teşekkür Ziyareti

Hacı Bektaş-İ Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneğinden Vali Ali Çelik'e Teşekkür Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Ali Çelik, Kütahya Hacı Bektaş-i Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Niyazi Toğan, yönetim kurulu üyeleri ile çevre illerden gelen alevi dedelerini kabul etti.

Vali Ali Çelik, Kütahya Hacı Bektaş-i Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Niyazi Toğan, yönetim kurulu üyeleri ile çevre illerden gelen alevi dedelerini kabul etti.

Kabullerinden dolayı Vali Çelik'e teşekkür eden Dernek Başkanı Niyazi Toğan, "Birlik ve beraberliğe sağladığınız katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah size selamet versin" dedi.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Çelik, "Tek temennimiz, ülkemizdeki herkesin huzur içerisinde yaşaması. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Kerem Kamışlı Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Erol Bulut Burak Elmas Metin Oktay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hacı Bektaş-İ Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneğinden Vali Ali Çelik'e Teşekkür Ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 21:13:10. #1.15#

title