Hacı Bayram Veli Camisi'nde cemaatle ilk sabah namazı kılındı
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Hacı Bayram Veli Camisi'nde cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini açıklamasının ardından, Ankara'da ilk sabah namazı kılındı.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde cemaatle ilk sabah namazı kılındı
24.06.2020 06:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 06:36

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini açıklamasının ardından, Ankara'da ilk sabah namazı kılındı.

Hacı Bayram Veli Camisi'ne sabah namazını kılmak için gelen vatandaşlar belirtilen kurallara uyarak ibadetini yaptı.

Cami imamı namaza başlamadan önce, "Saflarımızı sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde dolduralım. İbadet esnasında maskelerimizi çıkarmayalım." uyarısında bulundu.

Namazın ardından vatandaşlardan Mücahit Coşkun gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlk gün açılışını yapalım dedik. Çok şükür bugüne de. Allah beterinden korusun. Ramazan ayını bile buruk geçirdik. Cuma namazımıza bile çok şükür 2-3 haftadır gidiyoruz. Allah bir daha böyle kötü günleri göstermesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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