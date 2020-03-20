Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin hoparlörlerinden salgına ilişkin uyarı anonsu yapıldı
Hacı Bayram-ı Veli Camisi güvenlik güçlerinden görüntü Evlenecek çiftten görüntü Ezan okunması Cami hoparlöründen duyuru yapılması Camiye gelen vatandaşların geri dönmesi ANKARA - Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin hoparlörlerinden salgına ilişkin uyarı anonsu yapıldı.
20.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:50
Hacı Bayram-ı Veli Camisi güvenlik güçlerinden görüntü
Evlenecek çiftten görüntü
Ezan okunması
Cami hoparlöründen duyuru yapılması
Camiye gelen vatandaşların geri dönmesi ANKARA - Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin hoparlörlerinden salgına ilişkin uyarı anonsu yapıldı.
Kaynak: AA