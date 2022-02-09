Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu ne zaman başlıyor? Hangi gün, saat kaçta başlıyor? Aşkın Yolculuğu konusu ve hikayesi nedir?
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Anadolu topraklarında İslamiyet'in yayılmasında büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatı televizyon ekranlarına taşınıyor. Aşkın Yolculuğu ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bildim, buldum, oldum" düşüncesini konu edinen ve işleyen tasavvuf dünyasını ekranlara taşıyacak "Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli" konusu nedir? Aşkın Yolculuğu hangi gün, saat kaçta başlıyor?
Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türk mutasavvıf ve şair Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatını konu edinen Aşkın Yolculuğu ne zaman başlıyor? angi gün, saat kaçta başlıyor? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli konusu ve hikayesi nedir?
İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.
Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.
'Diriliş Ertuğrul' ve 'Yunus Emre' dizilerinde gördüğümüz Hacı Bayram-ı Veli'yi konu edinen yapımda serinin üçüncü dizisi olarak da belirtilen Akşemsettin'in hekimlik yönüyle ele alındığı yapım 11 Şubat Cuma günüsaat 20.00'de TRT 1'de başlıyor.
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