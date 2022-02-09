Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu ne zaman başlıyor? Hangi gün, saat kaçta başlıyor? Aşkın Yolculuğu konusu ve hikayesi nedir?

Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türk mutasavvıf ve şair Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatını konu edinen Aşkın Yolculuğu ne zaman başlıyor? angi gün, saat kaçta başlıyor? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli konusu ve hikayesi nedir?

HACI BAYRAM-I VELİ AŞKIN YOLCULUĞU KONUSU

İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

HACI BAYRAM-I VELİ AŞKIN YOLCULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

'Diriliş Ertuğrul' ve 'Yunus Emre' dizilerinde gördüğümüz Hacı Bayram-ı Veli'yi konu edinen yapımda serinin üçüncü dizisi olarak da belirtilen Akşemsettin'in hekimlik yönüyle ele alındığı yapım 11 Şubat Cuma günüsaat 20.00'de TRT 1'de başlıyor.

HACI BAYRAM-I VELİ AŞKIN YOLCULUĞU OYUNCULARI

Burak Sevinç

Hüseyin Soysalan

Sena Çakır

Atakan Yarımdünya

Kemal Başar

Sinan Albayrak

Fırat Topkorur

Derda Yasir Yenal

Aydın Sigalı

Latif Koru

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