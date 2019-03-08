Hacı Bayram'da Regaip Kandili
- Regaip Kandili Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nden detaylar Regaip Kandili programından detaylar Vatandaşların dua etmesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile röportaj Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun vatandaşlara lokma tatlısı dağıtması AK Parti Genel...
- Regaip Kandili
Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nden detaylar
Regaip Kandili programından detaylar
Vatandaşların dua etmesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile röportaj
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun vatandaşlara lokma tatlısı dağıtması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin gelişi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile röportaj
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin vatandaşlara lokma tatlısı dağıtması
Eski Futbolcu Tanju Çolak'ın vatandaşlara lokma tatlısı dağıtması ANKARA - Ankara'da Regaip Kandili dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve vatandaşlar, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ndeki programa katıldı.