Hacı Bayram'da Regaip Kandili

- Regaip Kandili

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nden detaylar

Regaip Kandili programından detaylar

Vatandaşların dua etmesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile röportaj

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun vatandaşlara lokma tatlısı dağıtması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin gelişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile röportaj

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin vatandaşlara lokma tatlısı dağıtması

Eski Futbolcu Tanju Çolak'ın vatandaşlara lokma tatlısı dağıtması ANKARA - Ankara'da Regaip Kandili dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve vatandaşlar, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ndeki programa katıldı.

Kaynak: AA