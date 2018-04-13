Hacı Bayram Camisi'nde Miraç Kandili
- Miraç Kandili Hacı Bayram Veli Camisinden genel görüntü Camiye gelen vatandaşlardan detaylar Cami içi imamın duası Dua eden insanlardan detaylar Namaz kılan insanlardan detaylar ANKARA - Miraç Kandili dolayısıyla Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katılan vatandaşlar,...
- Miraç Kandili
Hacı Bayram Veli Camisinden genel görüntü
Camiye gelen vatandaşlardan detaylar
Cami içi imamın duası
Dua eden insanlardan detaylar
Namaz kılan insanlardan detaylar ANKARA - Miraç Kandili dolayısıyla Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katılan vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.