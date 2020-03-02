Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu (3)
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Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu (3)

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu.

02.03.2020 07:25 | Son Güncelleme: 02.03.2020 07:29
Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu (3)

'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla 'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu.?

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde sabah namazında Fetih suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine 'daki camilerde de sure okundu.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu (3)
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